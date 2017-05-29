Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynaklar Mahallesi Tırmanış alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup dağcı ile birlikte tırmanışa gelen Kara, tırmanış yaptığı sırada iddialara göre fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Olayı gören Kara'nın arkadaşları durumu 112 sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.