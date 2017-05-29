Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’dan sürücülere kötü haber geldi. Trafik kuralları ihlalinde hiç affetmeden anında ceza yazan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) tekrardan uygulamaya koyuluyor. Suistimal edildiği ve amacından saptırıldığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan TEDES, yeni usul ve esaslara göre İstanbul ve Konya’da gelecek hafta faaliyete geçiyor. Aynı zamanda AK Parti Erzurum Milletvekili olan Ilıcalı, Intertraffic İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada “TEDES şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulmuştu. Kesilen cezaların yüzde 70’inin Hazine’ye yüzde 30’unun ise belediyelere gidiyordu. Getirilen düzenleme ile belediyelerin yüzde 30 pay almasının onların isteğini arttırdı. Bu sayede sistem hızla yayıldı. Ancak sonra bu işi suistimal edenler oldu. Bilerek veya bilmeyerek bazı belediyeler ve sistemi kuran şirketler bunu bir gelir kapısına dönüştürdü. İş amacından çıktı. Sonra hepimiz anormal ve haksız cezaların kesildiğini gördük. Özellikle Ordu’da kesilen anormal cezalar sonrası vatandaşlardan tepki alındı. Sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın harekete gereçek sistemi kaldırdı. Fakat bunun da çare olmadığını gördük. Sistemin nasıl olması gerektiğine dair usul ve esasları belirleyen yeni mevzuat oluşturulduk. Bu mevzuata göre düzenleme yapanlar sistemi tekrar uygulamaya alabilecek. Bununla beraber TEDES tekrar devreye girecek. Bizim bunu elle, trafik polisi ile yapmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.