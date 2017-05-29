Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öztürkmen, bu sırada 3 çocuğuyla evden dışarı çıkmak isteyen eşi Fatma Öztürkmen’i (28) bıçaklayıp ağır yaraladı. Fatma Öztürkmen ile dumandan etkilenen eşi Mustafa Öztürkmen, çocukları İlknur (6), Mervenur (1) ve Mehmet Öztürkmen, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma Öztürkmen ile çocukları İlknur ve Mervenur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Öztürkmen ile oğlu Mehmet Öztürkmen’in tedavisi sürüyor.

