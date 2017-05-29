Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın 9. katında oturan Adem İrek (32), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan İrek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Uygulama Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. İrek, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İrek'in babası Zeki İrek, gözyaşlarını tutamadı. İrek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
9. kattan düşen adamın şüpheli ölümü!
29.05.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir apartmanın 9. katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın kesin ölüm sebebini Adli Tıp belirleyecek...
Etiketler : adana,balkondan düştü,adana haberleri,
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