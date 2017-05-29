Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın 9. katında oturan Adem İrek (32), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan İrek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Uygulama Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. İrek, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İrek'in babası Zeki İrek, gözyaşlarını tutamadı. İrek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.