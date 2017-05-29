Çatıova Mahallesi'nde önceki gün ahırda çıkan kavgada hayvan gübresi yükleyen kamyon sürücüsü Mustafa Fidan'ı pompalı tüfekle öldürdüğü, iş makinesi operatörü Haydar Ali Cehiz'i de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. (17) ile babası Yaşar A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş'taki cinayette baba ile oğlu tutuklandı
29.05.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tüfekle kamyon sürücüsünü öldürdüğü, iş makinesi operatörünü yaraladığı iddia edilen baba ile oğlu tutuklandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,cinayet,baba oğul,tutuklandı,
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