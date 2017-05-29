Çatıova Mahallesi'nde önceki gün ahırda çıkan kavgada hayvan gübresi yükleyen kamyon sürücüsü Mustafa Fidan'ı pompalı tüfekle öldürdüğü, iş makinesi operatörü Haydar Ali Cehiz'i de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. (17) ile babası Yaşar A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.