Şişli Mecidiyeköy’de güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle E-5 Karayolu’nun hemen yanı başında sızan gençler yürekleri burktu. Kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençleri bir süre sonra yanına gelen arkadaşları tokatlayarak uyandırdı.
İstanbul'un göbeğinde içler acısı görüntü!
29.05.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Mecidiyeköy’de “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisinde yol kenarındaki sızan gençlerin içler acısı hali kameralara yansıdı.
Etiketler : uyuşturucu,mecidiyeköy,haberler,bonzai,
477479 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477479.aspx
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