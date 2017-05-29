Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Mecidiyeköy’de güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle E-5 Karayolu’nun hemen yanı başında sızan gençler yürekleri burktu. Kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençleri bir süre sonra yanına gelen arkadaşları tokatlayarak uyandırdı.