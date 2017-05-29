Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da kiraz ağacına çıkan bir ayıyı ağaçtan indirmek için mahkemeye şikayet edeceğini söyleyen çiftçinin taktiği işe yaradı. Sevimli ayıya, "Seni mahkemeye vereceğim, işte delili kameraya çekiyorum. Döverim bak seni" diyen çiftçi yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"SENİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Bursa'nın Keles ilçesinde çiftçilik yapan İdris Çetin, önceki gün bahçesine kiraz toplamaya gittiğinde büyük şok yaşadı. Yaklaşık bir yaşındaki bir ayı meşhur Uludağ kirazının bulunduğu ağaca çıkmış hızlıca bütün kirazları yiyordu. Çetin önce korktu, daha sonra sevimli ayıyı aşağıya indirmeye çalıştı. Bunda başarılı olamadı. Eline kamerayı alıp ayıyı görüntülemeye başladı. "Şikayet edeceğim seni, mahkemeye vereceğim. İşte delili" diyen Çetin kayda devam etti.



"GEL HADİ ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Ayı ise yaklaşık 10 dakika kirazları afiyetle yedikten sonra devasa ağaçtan aşağıya bir çırpıda indi. Daha sonra ise koşarak ormana doğru uzaklaştı. İsmini Garip koyduğu ayının kendisine darıldığını düşünen Çetin ise ayıya yeniden, "Gel hadi gel, şikayet etmeyeceğim.Bir şey demeyeceğim" diye seslendi.

"BANA KÜSMÜŞ GİBİ GARİP GARİP BAKTI"

İdris Çetin'in çektiği bu görüntüler ise köyde günün konusu oldu. Köy kahvesinde toplanan tüm çiftçi arkadaşları o görüntüleri tebessümle izledi, ilginç ayı yorumları yapıldı.

Çiftçilik yapan İdris Çetin kiraz bahçesine giren ayıların ağaçlara büyük zarar verdiğini belirterek, "Ona garip adını verdim. Buranın kirazları çok meşhur. O gün kiraz toplamaya gittiğimde sürprizle karşılaştım. İnmesini söyledim inmedi. Uzun süre bekledim. Dallara zarar vermeden afiyetle kirazları yedi. Daha sonra kameraya çekmeye başladım. Mahkeme sözünü duyunca ağaçtan indi. Bana küsmüş gibi garip garip baktı. Onun için adını Garip koydum. Ben aslında bu ayının sahibinden şikayetçiyim. Sahibi Orman Genel Müdürlüğü, ayılar bahçelerimize zarar veriyor. Kameraya da kaydedip delilini elde ettim. Artık Orman Genel Müdürlüğü gereğini yapsın, zararımızı karşılasın" dedi.

"BEN BAHÇEDEYKEN KÖŞEDEN BENİ İZLİYOR"

Garip ile iyi bir dostluk kurduklarını kaydeden Çetin, "Artık o bana ben de ona alıştım. Garip artık benim bahçeden gitmemi bekliyor. ilk zamanlar geceleri gelirdi şimdi ben bahçedeyken köşeden beni izliyor, ben gider gitmez de ağaca çıkarak kiraz yiyerek karnını doyuruyor' diye konuştu.

Köy kahvesinde diğer çiftçiler ayıların zaman zaman zarar verdiğini, bu ayının yavru olduğunu anne ve babasıyla gelmesi durumunda tehdit olabileceğini hatırlatarak İdris Çetin'i uyarıyorlar.