Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 35 Z 0100 plakalı otomobille Antalya istikametinden Denizli yönüne seyir halindeki Mehmet G. (22), Akalan Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak savruldu. Kazanın etkisiyle bir kişi yola savrulurken, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Ufuk Güngör (27), sürücü Mehmet G., Mehmet Ali A. (22), yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ufuk Göngör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G., Mehmet Ali A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.