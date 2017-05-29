Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Ödemiş karayolu Derebaşı Mahallesi Cami mevkiinde meydana geldi. Ödemiş’ten Tire istikametine giden 15 NV 654 plakalı Ali Ürekli idaresindeki süt tankeri, karşı yönden gelen Mehmet Arat yönetimindeki 35 DIG 57 plakalı piliç yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada tam bir can pazarı yaşandı. Olay yerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kamyon içerisindeki şoför Mehmet Arat, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde can verirken, yanındaki bir yolcu da yaralandı. Tanker içerisinde bulunan sürücü Ali Ürekli de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.