Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yüzde 100 milli taktik tekerlekli aracı Pusat, savunma sanayiinde rakip olarak yeni nesil Amerikan JLTV'yi seçti. Tümosan Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse, Pusat'ı tasarlarken Amerika'nın yeni filosuna dahil edeceği taktik tekerlekli zırhlı araçları için başlattığı Joint Light Thactical Vehicle (JLTV) Projesi için aday firmaların ürünlerinin özelliklerini detaylı olarak incelediklerini anlattı.



MODÜLER OLARAK TASARLANDI

Yüzde 100 millilik oranıyla araç sanayiindeki yerini almayı bekleyen Pusat'ın muadillerine göre önemli farkları bulunduğunu belirten Köse, yurt dışı muadillerine göre Pusat'ın üzerinde sürekli 4X4 özelliği olduğunu, yine defransiyeli Tandem kullandığı için bu aracın kolaylıkla 6x6 bir araca çevrilebildiğini anlattı. Köse, "Aracımız, 10 tonluk bir taktik tekerlekli zırhlı araç. 10 personel taşıma kapasitesine sahip. Sadece personel değil her şeyi taşıyabilir bu araç. Modüler, bakımı kolay. Normalde bu tür araçlarda bu yapı çelik olarak yapılır. Biz ise kompozit yaptık. Altına da nitelikli bir zırh yapısı yerleştirdik. Böylelikle hem de hafifletmiş olduk. Biz burayı daha hafif yaptığımız için de esas zırhı mürettebatı korumakta kullanabiliyoruz" dedi.



PUSAT'IN RAKİBİ ABD'Lİ JLTV

Pusat'ın tavanının açılabilir oluşunun tavandan yükleme personel kulesi ekleyip daha güçlü silahları kullanma gibi avantajlar sağlayacağını belirten Köse, "Bu sınıftaki araçlarda, genellikle tavan açılmadığı için, içeriden havan kullanımı hususu çok fazla yok. Türkiye'de de havan silahı daha çok paletli araçlar üzerinde kullanılıyor. Dolayısıyla havan kullanılabilen tek taktik tekerlekli araç Pusat olacak diyebiliriz. Aracımızda ayrıca, üzerinde entegre olan Sarp silah sistemiyle 7,62, 12,7 ve 40 mm bomba atar kullanılabiliyor. İnsanlı kule konfigürasyonuyla çok daha büyük silahlar da kullanılabilecek aracımızda" dedi. Pusat ile sadece yüzde 100 yerliliği değil, aynı zamanda teknik açıdan dünyada rekabet edebilir bir araç yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Köse, "Biz Pusat'ı tasarlarken, şu an dünyadaki en güncel proje olan ABD'nin JLTV Projesi'ni inceledik. Pusat'a, JLTV'nin üzerinde de olmayan bazı özellikler ekledik. Pusat, 25 milyar dolarlık JLTV projesine karşın çok daha mütevazı bir bütçeyle ortaya çıktı" diye anlattı. Yeni Şafak