Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 9 gün önce eşi kayıplara karışan iki çocuk babası Tuncay Bener, "Eşim her şeyiyle benim kabulüm. Ben ona kıyamam herkesi öldürürüm, onun için canlı bomba olurum" diyerek dönmesi için gözyaşı döktü.



9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Şengül Bener bundan 18 yıl önce 15 yaşındayken komşusunun oğlu Tuncay Bener'e aşık olunca kaçarak evlendi. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Tuncay Bener'in bu evlilikten biri kız iki çocuğu oldu. Son zamanlarda Şengül Bener engelliler için dergi satmaya başladı. 21 Mayıs günü de Şengül Bener evden "İşe gidiyorum" diyerek çıktı. Ancak bir daha eve dönmedi. Gece geç saate kadar bekleyen eşini bekleyen Tuncay Bener, sabaha kadar eşi gelmeyince polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ancak aradan 9 gün geçmesine rağmen genç kadın evine dönmedi.



"KANDIRILIP GÖTÜRÜLDÜ"

Eşini çok sevdiğini kaybolduğu günden bugüne kıyafetlerini koklayıp onlarla uyuduğunu belirten Tuncay Bener, "Geçen hafta pazar gününden beri kayıp. Nereye gittiysen gel kimse sana bir şey diyemez sana yalvarıyorum ben buradayım kimseye dokundurtmam. Nereye gittiğini bilemiyorum annesini aramış İstanbul'dayım demiş. Ben kandırıldığından şüpheleniyorum, oğlumla konuşurken yanından erkek sesi geliyormuş gitme seni kandırıyorlar diyormuş. Kim bu vicdansız, yiğitsen karşıma çık" diye gözyaşlarına boğuldu.



"ONUN İÇİN ÖLÜRÜM

"Eşini her şeyiyle kabul edeceğini gözyaşları içinde anlatan Bener şöyle devam etti:

"Ölürüm ona her şeyiyle benim kabulüm kimse bir şey diyemez ben karıma dokundurtmam kıyamam ben ona. Herkesi öldürürüm canlı bomba olurum onun için yemin ederim olurum. Kimse elleyemez onu elletmem. Çocuklarımız perişan canımsın kurbanın olayım gel."



"15 YAŞINDA BENİ KAÇIRDI"

Eşine gelmesi için yalvaran Tuncay Bener, "Elini ayağını öpeyim gel ben senin için bir ömür yemek yemem uyku uyumam yalvarıyorum sana gel. Kendi beni kaçırdı ben onu kaçırmadım biz kaçarak evlendik komşumuzun kızıydı ona düğünde yaptım istediği her şeyi aldım. Sen beni biliyorsun ben senin için dünyayı yakarım gel" diye gözyaşlarına boğuldu.