Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'tan Manisa'nın Soma İlçesi'ne göç eden 35 yaşındaki Esin ve 37 yaşındaki Ersun Kuzucu çiftinin iki çocuğundan Çaycuma'da dedesinin yanında kalan kızları Döndü Kuzucu, geçen 29 Nisan'da eğitim gördüğü Çaycuma Çok Programlı Lisesi'nden çıktıktan sonra eve dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Döndü Kuzucu, 16 Mayıs'ta İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezinde bir arkadaşıyla kafede otururken bulundu. Ailesinin kendisini evlendirmek istediğini ileri sürerek kaçtığını, tekrar eve dönmek istemediğini söyleyen Döndü Kuzucu, talebi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait yurda yerleştirildi.

Döndü Kuzucu, Şişli'de kaldığı yurttan geçen Cuma akşam saatlerinde kaçtı. Yurt yetkilileri polise liseli kızın kaçtığı ihbarında bulundu. Anne Esin Kuzucu da Soma'da kayıp başvurusunda bulundu. Döndü Kuzucu, 3 gündür yapılan aramalarda bulunamadı.

'BUGÜN KIZIMI ALACAKTIM'

Anne Esin Kuzucu, kızının bulunmasını isteyerek, "Kızım yurda alındıktan sonra İstanbul'a gittim. Yurttaki pedagog ile görüştüm. Kızımın psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söylediler. Ben bugün İstanbul'a gidip kızımı alacaktım. Burada hastanede tedavi görecekti. Bana teslim edilmesini pedagog uygun bulmuştu. Cuma akşamı yurttan kaçmış. Şu an nerede olduğunu bilen yok. Kızımın onu evlendireceğimiz iddialarını da pedagog inandırıcı bulmadı. Kızımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Ben onun için her şeyi yapmaya hazırım. Ben artık dayanamıyorum. Ne olur kızımı bulsunlar" diye konuştu.