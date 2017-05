Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinin İnönü Mahallesi Muhtarı bir çocuk annesi 39 yaşındaki Nuray Hamarat, yaptığı işlerle soyadının hakkını veriyor. Güne sabah ezanıyla başlayan Hamarat, kızını okula gönderdikten sonra evinin bahçesindeki buzağı ve ineklere bakıyor. Traktör ve kamyonet kullanabilen Hamarat tarladaki işlerini tamamlamasının ardından muhtarlığa geçerek vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinliyor, talep edilen belgeleri veriyor.

Hamarat, gün içerisinde kalan zamanlarında da eşinin işlettiği kahvede çay dağıtıyor ve bakkalda çalışıyor. Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce kahvede çalıştığı sırada vatandaşların kendisine "muhtar" lakabı taktığını anlatarak, seçimlere katıldığını söyledi.



Muhtarlık serüveninin bir espriyle başladığını belirten Hamarat, şöyle devam etti:

"Eşim tarlaya gittiğinde ben kahvede çalışıyordum. Kahveye gelen amcalar ve ağabeyler bir gün eski muhtardan kendilerine çay ısmarlamasını istedi. Eski muhtar da çay almayınca o zaman Nuray muhtar diye bir espri yaptılar. Gel zaman git zaman muhtar lakabını hep kullandılar. 'Muhtar çay getir', 'Şunu getir, bunu getir' derlerken üç yıl önce seçimlere katıldım ve mahallemize muhtar seçildim."



"Kadınlar her yerde her işte isterlerse başarılı olabilirler"

Kadınların her işi yapabileceğini ifade eden Hamarat, şunları kaydetti:

"Bazılarından duyuyorduk, 'Kadından olmaz, muhtarlık yapamaz, erkek işi' diye. Ben de bunların bu düşüncesini kırmak için bu işi aklıma koydum. Kadınların her şeyi başarabileceğini biliyorum. Kadınlar her yerde, her işte isterlerse başarılı olabilirler. Sonra eşime söyledim muhtar olmak istediğimi. O da espri yaptığımı sandı ama 'Sen istiyorsan ben seni desteklerim' dedi. Üç yıl önceki seçimlerde 5 adaydık. Bu adaylar arasında kaybedeceğimi düşünmedim. Kazanmak için seçimlere girmiştim. 29 oyla birinci olarak muhtar seçildim ve işimi çok seviyorum. İşimin yanı sıra sabah çok erken saatlerde kalkıyorum. Bir kızım var onu okula hazırlayıp gönderdikten sonra ev işlerimi yapıyorum. Evimizin bahçesindeki hayvanlara baktıktan sonra da tarlaya gidiyoruz. Traktör kullanıyorum. Tarla sürülecekse sürerim, gübre atılacaksa atarım. Bunun yanı sıra eşime kahvede ve bakkalda da yardım ediyorum."



Muhtar seçildikten sonra hayatının değiştiğini dile getiren Hamarat, "Bu meslek beni sosyalleştirdi. Bazen randevu ile gidebildiğiniz yere muhtar olduğunuz için davet edilebiliyorsunuz. Ben de diğer muhtar arkadaşlarım gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak, konuşmak istiyorum." şeklinde konuştu.