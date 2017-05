Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlar, bölgenin adeta beşik gibi sallandığını bu yüzden korkudan evlerine giremediklerini anlattı.

Evleri hasar gören ya da yıkılan bazı vatandaşlar, ortalığın sakinleşmesinin ardından eşyalarını alarak başka bölgelerdeki yakınların yanına taşındı.

Tiyenli Mahallesi sakini Satı Gürtekin, çok korktuklarını belirterek, "Deprem sırasında evde oturuyordum, televizyon izleyecektim o sırada uykuya daldım. 15 dakika geçemeden bir toz, duman, gürültü derken ayağa kalkamadım emekleyerek dışarı çıktım. Dışarı çıkınca baktım ev yıkılmış komşular yardıma geldi. Ne olduysa 10 saniye içinde oldu." diye konuştu.



Necati Adaşoğlu da deprem sırasında ilçede olduklarını, kaynanasının evini taşımak için geldiğini ifade etti. Adaşoğlu, "Ben Akhisar'da oturuyordum, 'deprem oldu' diye bize telefon geldi. Bizd e atlayıp köye geldik kaynanam o sırada ev yıkılınca kendi çabasıyla kendini dışarı atmayı başarmış. Geldiğimizde ev yıkılmıştı eşyalar içeride yavaş yavaş artçıların sakinleşmesiyle malzemeleri dışarı çıkarıyoruz. Artık yanımızda götüreceğiz, bizde kalacak." ifadelerini kullandı.



Şemsi Şenaligil de deprem sırasında evi hasar gördüğünden ve yeniden yapacak maddi gücü olmadığı için yakınların yanına yerleşeceğini belirterek, "Bizim evde çok çatlak var, durulmayacak haldedir. Ev onarılamaz da. Yeniden yapılması gerekiyor şu an gücüm yetmiyor. Mecbur yakınlarımızın yanına yerleşeceğiz kendimize kalacak bir yer ayarlayana kadar. Halen depremler devam ediyor. Tam olarak sıkıntı bitmiş değil. Allah kalacak olanlara sabır versin." dedi.

Evi hasar gördüğü için taşınan vatandaşlar İbrahim Kocakülah ise "Depremden dolayı evimiz hasar gördü, AFAD ekipleri evde durulmayacağını söyleyince bizde çıkmak zorunda kaldık. Artçılar sakinleştikçe alabildiğimiz malzemeleri çıkarmaya çalışıyoruz. Tam iş zamanında, tarla ve bağ işlerinden dolayı evle de ilgilenemiyoruz. Bizde bir an önce evi boşaltıp yakınlarımızın yanına geçeceğiz kendimize bir yer ayarlanana kadar. Bu arada tarla ve bağ işlerini ihmal etmeden yapmaya çalışıyoruz. 3 aile 2 katlı evde kalıyoruz. Vali bey gelip baktı, destek verilirse verilir, verilmezse bir an önce kendi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.