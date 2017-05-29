Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keles'in Düvenli Mahallesi'nde Ramazan Kılıç bugün 250 koyunu hayvanını otlatmak için meraya çıkardı. Sağanak yağmurla birlikte düşen yıldırım 52 koyunun telef olmasına neden oldu. Oğlu Emre Kılıç ile hayvanları otlatırken yıldırımın düştüğünü söyleyen Ramazan Kılıç, "Çok korktuk. Yaşadığımız için diğer hayvanların telef olmaması nedeniyle kendimizi şanslı kabul ediyoruz" dedi.

Yıldırım düşmesinden sonra Keles Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bir ekibi Düvenli'ye gönderip inceleme başlattı.