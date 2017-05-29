Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde geçtiğimiz günlerde çekilen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Ceviz büyüklüğündeki dolular denize düşerken suyu havalandırırken, görüntüler izleyenleri şaşırttı.