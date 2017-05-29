Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde geçtiğimiz günlerde çekilen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Ceviz büyüklüğündeki dolular denize düşerken suyu havalandırırken, görüntüler izleyenleri şaşırttı.
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
29.05.2017 - 20:27 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Eskihisar sahiline geçtiğimiz günlerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
Etiketler : Kocaeli,
477613 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477613.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER