Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu'nun İstanbul istikametinden Esenboğa yönüne giden Fatih Özdemir, kullandığı 33 AVZ 69 plakalı otomobilin motorunun hararet yapması ve kaputundan dumanlar çıkması üzerine aracı yol kenarına park etti. Kaputu açan ve motor kısmından yükselen alevleri gören sürücü, yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesine rağmen alevleri söndüremeyen Özdemir, itfaiyeye durumu bildirdi. Kısa sürede büyüyerek otomobili saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Adeta hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Çevre Yolu jandarma tarafından yarım saat süreyle ulaşıma kapatıldı.