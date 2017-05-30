Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı'nda Manisa istikametinden İzmir yönüne giden 35 AJ 5045 plakalı kamyonun sürücüsü Birkay K, hasarlı kazaya karışan 34 PK 4887 plakalı otomobilin şeridi kapatması üzerine yol kenarında durdu. Aynı yönde seyreden Halil Güntekin (28) idaresindeki 35 EB 7762 plakalı otomobil ise kontrolden çıkarak bu kamyona çarptı. Sürücü Halil Güntekin ile aynı araçtaki kardeşi Tunahan Güntekin (15), annesi Ayşe Güntekin (47) ve Mehmet Özer (62) otomobilde sıkışarak yaralandı.