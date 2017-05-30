Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA - Ilısu Barajı’nın tamamlanmasıyla su altında kalacak yaklaşık 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin özel bir sistemle yeni yerine taşımasının ardından aynı tehlike altında olan 8 anıt eser daha taşınacak. Türkiye’de ilk defa uygulanan ve ileri teknoloji ile taşınan 1.150 ton ağırlığındaki Zeynel Bey Türbesi, baraj göl alanından çıkartılarak hiçbir yerine zarar verilmeden başarıyla taşındı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Hasankeyf Antik Kenti’nde bulunan ve aynı tehlike ile karşı karşıya kalan Er-Rızk Camii ve Minaresi, Süleyman Han Camii ve Minaresi, Koç Camii, Kızlar Camii, Yamaç Külliyesi, Orta Kapı, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Minaresi için de harekete geçti.



YAMAÇ KÜLLİYESİ YERİNDE KORUNACAK

Taşıma işleminde her eserin kendi ağırlığı, boyutu ve bulunduğu ortam dikkate alınacak. Ancak, bazı anıt eserler konum itibariyle taşınması mümkün olmayacağı için bulunduğu ortamda korunacak. Yamaç Külliyesi, Ilısu Barajı işletmesindeki 525 metre kotu üzerinde kalması sebebiyle Bakanlık yerinde koruma kararı aldı. Çalışmalar tamamlandı. Er-Rızk Camii ve Minaresi, Süleyman Han Camii ve Minaresi, Koç ve Kızlar Camilerine ilişkin taşıma ve koruma projeleri ise haziran sonunda tamamlanacak.



SPMT İLE TAŞINACAK

Eserlerin taşıma işleminde; özel platformlar kullanılacak. Bu platformlar, yapının kaydırılacağı yönde ve park alanı kotuna yerleştirilecek. Hidrolik krikolar tarafından düşey yönde hafifçe kaldırılarak mevcut yerinden ayrılacak, sonra yapı yatay yönde, raylar üzerinde SPMT platformların bulunduğu yöne doğru hareket ettirilerek konumu değiştirilecek. Daha sonra SPMT platformlar aracılığıyla eser yeni konumuna taşınacak.