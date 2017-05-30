Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İngiltere, Hollanda ve Portekiz ortaklığında yürütülen çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Şefik Demirkol, Türkiye’deki mevcut elektronik izleme sistemiyle ilgili sunum yaptı. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin elektronik izleme yöntemleri ile takip edildiğini dile getiren Demirkol “Ülkemizde elektronik izleme uygulamasına 1 Ocak 2013 tarihinde başlanmıştır. Bugüne kadar elektronik izleme cihazları kullanılmak suretiyle takibi yapılan şüpheli, sanık ve hükümlü sayısı 24 bin 722 kişidir. Günümüzde aktif olarak 2 bin 997 kişinin takibi yapılmaktadır” diye konuştu.