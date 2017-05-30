Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen Bilgilere göre,Zonguldak Alaplı Gümeli Beldesinde Hint Keneviri ekildiği bilgisini ihbarını alan Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bir süredir takip edilen, D.T. (30) isimli şahsın bahçesine ait alana baskın yapıldı. Baskında, sebzelerin arasına ekilmiş ve yakın zamanda piyasaya sürülmesi planlanan 67 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli D.T., ifadesi alınmak üzere Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kenevir ve esrar maddesine imha edilmek üzere el konuldu. Yasa dışı kenevir ekimi olaylarının önüne geçilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirildi.