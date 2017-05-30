Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. İftardan sonra İbrahim Tülü'ye ait evde misafirlikte olan Musa Tiryaki (26) ile Halim Çelik (22) bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrasında evden ayrılan Tiryaki, av tüfeğiyle döndüğü evde Çelik'i boynundan vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Çelik'in öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu’na gönderilirken, ekipler Musa Tiryaki'nin yakalanması için arama çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.