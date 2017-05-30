Yapılan çalışmalarda 13 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 0.58 gram esrar, 9.13 gram eroin, 3.35 gram metamfetamin maddesi, 39.50 gram afyon sakızı, 10 adet ecstasy hap, 1.85 gram bonzai ve 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin ifadelerinin ardından serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen 3 İran uyruklu şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklandı. 