Yapılan çalışmalarda 13 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 0.58 gram esrar, 9.13 gram eroin, 3.35 gram metamfetamin maddesi, 39.50 gram afyon sakızı, 10 adet ecstasy hap, 1.85 gram bonzai ve 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin ifadelerinin ardından serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen 3 İran uyruklu şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklandı.
İranlı uyuşturucu satıcıları tutuklandı
30.05.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İran uyruklu 3 kişi tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
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