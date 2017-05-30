Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iftar için yemek hazırlayan Kübra G. ile eşi Özgür G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Kübra G. yemek hazırlarken kullandığı bıçakla eşine saldırdı. Özgür G. kolu ve bacağına aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Özgür G. kaldırıldığı Derince eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Kübra G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.