Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs’ta başlayan ve binden fazla askeri etkileyen enfeksiyondan dolayı hastanelerde tedavi gören asker sayısının 48’e indiği bildirildi. Açıklamada, “İlimiz 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve dün itibariyle tedavileri devam eden 68 askerden 20’si daha tabucu edilmiştir. 30 Mayıs tarihi itibariyle hastanelerde 48 asker hastanın tedavisi devam etmektedir. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 9 asker, Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 4 asker, Turgutlu Devlet Hastanesinde 9 asker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 26 asker olmak üzere 48 askerin tedavileri devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören 26 askerden birinin tedavisi yoğun bakım servisinde yapılmaktadır. Hastaların durumu iyiye gitmektedir.”