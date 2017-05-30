Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çamdibi 5107 Sokak 14 numarada oturan Ergu'nun ailesinin yakınları kendilerinin haber alınmayınca, Sami Ergu'nun kardeşi Sabit Ergu'nun eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalmasına karşın yanıt alamayınca yedek anahtarla kapıyı açan Sabit Ergu, ağabeyi Sami, yengesi Serap ve yeğeni Sena'nın kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Sabit Ergu hem polise hem yakınlarına haber verdi.

Ergu ailesinin yakınları eve akın ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, 3 kişinin de öldüğünü belirledi.

EŞİNİ KIZINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ

Polisin araştırmalarında cinayetle ilgili ürperten detaylar ortaya çıktı. Kemalpaşa'da bir fabrikada çalışan Sami Ergu'nun, iki gündür bronşit teşhisiyle raporlu olduğu için işe gitmediği belirlendi.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve olay anında cinnet getirdiği belirtilen Sami Ergu'nun, önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan eşi Serap Ergu'yu bıçakla öldürdüğü, ardından 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'yu aynı oda içerisinde öldürüp aynı bıçağı boğazına saplayarak canına kıydığı belirlendi.

Polisin evdeki araştırmaları sırasında Ergu'nun kullandığı psikolojik ilaçlar da bulundu. Ayrıca Sami Ergu'nun yazdığı 'Herkese hastalık bulaştırıyorum. Yapmak zorundaydım"' notu da bulundu.

Olay yerinde savcının incemelemisinin ardından Serap ve Sami Urgu çifti ile kızları Sena'nın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin, Sami Ergu'nun cep telefonu ve bilgisayarı ile sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

EŞİ İÇİN SOSYAL MEDYADA ŞARKI PAYLAŞMIŞ

Her fırsatta eşini çok sevdiğini söylediği belirtilen Sami Ergu'nun, 14 Mayıs günü Özbek şarkıcı Yıldız Usmonova'nın 'Seni Severdim' şarkısını Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Sami Ergu'nun paylaştığı şarkının sözleri şöyle:

"Yazık ne mazi yazık

Anlatmaya yoruldum

Sen benden vazgeçince

Ben o gün de vuruldum

Yazık günah ben oysa

Kardelen gibi

Acıyla boy veren gibi

Seni severdim

Hüznün koynunda

Seni severdim

Hem uyanık, hem uykumda

Seni severdim

Ve sana rağmen yine severdim

Dar ağacı ip boynumda

Sen aşkı anlamaz bilmez

Gül yansa ağlamaz sakin

Ben akmayan göz yaşında

Seni severdim

Sen hisli korkak savaşçı

Aşkı kime satmış hain

Ben her savaş meydanında

Seni severdim."