Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Demir doğramacı Muhammet Tekin, bir bankadan 39 bin lira çektikten sonra otomobiliyle işyerine dönmek için yola çıktı. İddiaya göre yolda aniden kan şekeri düşünce, yolun kenarındaki büfenin önünde durdu. Ardından aracını çalışır halde bırakıp, koşarak büfeye giden Tekin, tost siparişi verdi. Bu sırada iddiaya göre aracın çevresinde görülen iki kişiden biri, ön koltukta poşet içindeki 39 bin lirayı alıp kaçtı. Tostunu yedikten sonra otomobiline dönen Tekin, içinde parasının olduğu poşetin olmadığını fark edince polise haber verdi. Polis, parayı alıp kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.