Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı 100. Yıl Mahallesinde yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden inşaatta çalışan K.A. isimli işçi, dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

Oruçlu olduğu öğrenilen K.A. isimli işçinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan K.A.’nın durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.