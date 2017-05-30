Edinilen bilgiye göre, Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi Esenlik mevkiinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere 2 maden işçisi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve 112 sağlık ekibi gönderildi. Ekipler göçük altında kaldığı ifade edilen maden işçilerine ulaşmak için çalışma başlattı.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi
30.05.2017 - 22:41 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisi göçük altında kaldı.
Etiketler : Zonguldak,
477920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477920.aspx
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