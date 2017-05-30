Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Şehreküstü Meydanı'nın üst tarafından depo olarak kullanılan Serkan I.'ya ait 2 katlı ahşap bina da iftardan önce henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın ahşap binayı hızla sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binayı saran alevleri söndürdü. Yangından sonra bina kullanılamaz hale geldi.
Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı
İftar vakti korkutan yangın
30.05.2017 - 23:37 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 23:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da iftar saatinde 2 katlı ahşap depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Şehreküstü Meydanı'nın üst tarafından depo olarak kullanılan Serkan I.'ya ait 2 katlı ahşap bina da iftardan önce henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın ahşap binayı hızla sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binayı saran alevleri söndürdü. Yangından sonra bina kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
477925 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477925.aspx
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