Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Şehreküstü Meydanı'nın üst tarafından depo olarak kullanılan Serkan I.'ya ait 2 katlı ahşap bina da iftardan önce henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın ahşap binayı hızla sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binayı saran alevleri söndürdü. Yangından sonra bina kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı