Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özsoy, cezayı ödemeyeceğini eğer ortada zarar varsa bunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin şikâyetçi olmadığını belirten Özsoy “Bekçiler yoldan geçerken tavukları tarlada görmüşler. Komşulara bu tavuklar kimin diye sorup ceza kesmişler. Boş yerde tavuklarımın fotoğrafını çekmişler, göndermişler” dedi. MUĞLA AA