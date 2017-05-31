Özsoy, cezayı ödemeyeceğini eğer ortada zarar varsa bunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin şikâyetçi olmadığını belirten Özsoy “Bekçiler yoldan geçerken tavukları tarlada görmüşler. Komşulara bu tavuklar kimin diye sorup ceza kesmişler. Boş yerde tavuklarımın fotoğrafını çekmişler, göndermişler” dedi. MUĞLA AA
Tavukları komşu bahçeye girdi 250 TL ceza yedi
31.05.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Özsoy’a, 5 tavuğu için Menteşe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca tavuk başına 50 lira olmak üzere toplamda 250 lira ceza yazıldı.
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