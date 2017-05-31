Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ilk defa başkanlık ettiği AK Parti MKYK toplantısında, 2019 seçimlerine kadar izlenecek stratejinin ana hatları belirlendi.

Erdoğan konuşmasının başında, Genel Başkan vekili sıfatıyla yanında oturan Başbakan Binali Yıldırım’dan ‘Yol arkadaşım’ diye bahsedip, çalışmaları için teşekkür etti.

MKYK’da tüm üyeler tek tek kendini tanıttıktan sonra, Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme yaptı. Erdoğan, yıl sonuna kadar teşkilatlarda yenilenmeye gidileceğini, bu kapsamda ramazan ayından sonra kongrelere başlanacağını söyledi. Erdoğan “Bir yandan teşkilatlarımız yenilenme sürecine girerken, bir yandan da yerel yönetimlerle ilgili ayrı bir çalışma yapacağız” dedi.

Erdoğan, hem genel seçimde hem de referandumda AK Parti’ye desteğin düştüğü yerlerle ilgili özel bir çalışma yapılması talimatını da verdi. Erdoğan “Kronik olarak oylarımızın düştüğü yerlere özel önem vereceğiz. Çok hızlı çalışmalıyız. Bu konuda iki ayrı ekip oluşturuyoruz. Hem partide, hem Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ekipler hızlı bir şekilde değerlendirmeler yapacak. Kim ne yapıyor? Performanslarına bakacağız. Mahallî yönetimlerin durumuna yönelik de ayrı bir çalışma yapılacak. Bir yandan da vatandaşın gönlüne dokunmak için çalışacağız. AK Parti’nin 2002’deki anlayışı ve ilkeleri ile yola devam edeceğiz. Mütevazı olacağız” değerlendirmesini yaptı.

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Erdoğan, bu konuda kesinlikle merhametli davranmayacaklarını ve taviz vermeyeceklerini söyledi.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle mücadele konusunda bir sunum yaptı. Şu anda Kato dağının zirvesinde operasyonların sürdüğünü belirten Soylu “Kışlada oturan hiçbir askerimiz yok. Hepsi sahada terörle mücadele ediyor. Bu işin kökünü kazıyacağız. Tam anlamıyla inlerine girdik. Kaçacak delikleri kalmadı” dedi.