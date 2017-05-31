Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te EGO otobüsünün şoförü psikolojisinin bozulduğunu, stresle kaza yapabileceğini belirterek yolcuları otobüsten indirdi. Otobüsteki yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülere göre; seyir halinde olan otobüsü sağa çeken sürücü, kapıları açtıktan sonra yolculara dönerek, “Arkadaşlar psikolojim bozuldu benim. Arabadan inin, başka arabaya binin, ben buradan hastaneye geçiyorum.

'BU STRESLE GİDERSEM KAZA YAPARIM'

Bu stresle gidersem kaza yaparım, sizin canınıza mal olurum” diyor. Şoförün uyarılarını dikkate alan yolcular, başka bir araca binmek üzere otobüsü boşaltıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, şoförün örnek bir davranış sergilediğini ifade etti.

