Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda önceki gece saatlerinde yağan şiddetli yağmur sebebiyle Üstbaruthane Caddesi’nde asfalt çökmesi meydana geldi. Asfaltın çökmesini fark eden vatandaşlar park halinde bulunan araçların sahiplerine ulaşarak araçlarının tehlikede olduğunu çekmelerini söyledi. Bunun üzerine araç sahipleri çökmenin yaşandığı yere gelerek araçlarını bulundukları yerlerden kaldırarak güvenli bir yere park etti. Göçük anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli yağmura dayanamayan asfaltta göçük olduğu görülüyor. Oluşan göçük bir anda büyüyerek caddede bulunan arabaları tehlikeye atıyor. Araç sahiplerinden Mustafa Kılıç,’’ Kamyonetim burada duruyordu, tam göçmek üzereyken haber verdiler, bende aracı bulunduğu yerden aldım. Kurtardım, Allah’a şükür bir şey olmadı. Burada bir çalışma yapmışlardı, kapattılar sanırım dolgu malzemesini alttan yağmur götürdü. Haberimiz olmasaydı aracımız düşmüştü. Sağ olsun komşular haber verdi. Biraz daha geç kalsaydım araba düşecekti’’ ifadelerini kullandı.