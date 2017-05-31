Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıkhava reklam sektörünün önde gelen firmalarından Reklam2010’un da kurucusu olan Vardar Topçu’ya ait Private Reason’ın menüsünde yer alan ve sızma zeytinyağı ile hazırlanan birbirinden lezzetli artisan tostlar adeta damak çatlatan cinsten.

Mekanın eğlenceli isimler verdiği tostlardan öne çıkanlar arasında;

Roast beef, hindi füme, cheddar, avocado ve ahududu marmeladı ile hazırlanan 2’li İlişkiler, hardal soslu fırınlanmış tavuk, Kars kaşarı, cheddar, yeşil elma, taze reyhan ve taze kekiğin muhteşem birlikteliğinden oluşan Efsane 3’lü, hindi füme, mozzarella, domates ve ev yapımı pesto sos ile hazırlanan Bir Baba Hindi, mozzarella, keçi peyniri, karamelize soğan ve Private guacamole sosun muhteşem birlikteliğiyle ortaya çıkan Gurme Tost, ızgarada pişirilen gurme sucuk, ızgara domates ve dil peyniri ile hazırlanan Vardar’ın Favorisi yer alıyor.

Menüde ayrıca gün boyu servis edilen Private kahvaltı tahtası ve avocado’ lu, kinoalı omletler, ev yapımı granolalar, birbirinden lezzetli salatalar, adeta laboratuvar görüntüsünü andıran 3. Dalga Kahve demleme yöntemleriyle hazırlanan sıcak ve soğuk nitelikli kahve çeşitleri (özellikle Japanese Syphon ve Cold Brew), kendi mutfaklarından günlük olarak çıkardıkları ve kavanozda sundukları tatlılar, taptaze sebze ve meyvelerle anında sıkıp hazırladıkları detox içecekler, nitelikli dünya çayları ve yerel çaylarla özel olarak blend ettikleri 40’ a yakın çay çeşidi ve daha birçok ürün bulunuyor.