Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi 1587 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında 06.30'da meydana geldi. İşçi emeklisi İsmet Alakuş, ailevi sorunlar nedeniyle eşinden ve çocuklarından bir süredir ayrı yaşıyordu. Yakın zamanda sıklaşan baş ağrısı şikayetiyle doktora giden Alakuş'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Ağrıları devam eden Alakuş, "Bende beyin tümörü var. Daha fazla dayanamıyorum" yazılı bir not bıraktıktan sonra evin bahçesindeki ağaca kendisini iple astı. Alakuş'u sabah işe giden komşuları görünce durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alakuş'un yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri de intiharla ilgili inceleme başlattı.

Alakuş'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

