Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah saatlerinde Konya Havalimanına hasta nakleden Karaman Devlet Hastanesi ambulansı, hastaneye geri döndüğünde, aracın rutin kontrollerinin yapılması için kaputu açan şoför gördüğü manzaraya inanamadı. Ambulansın kaputundaki kediyi gören şoför Mehmet Göksu, bu kış aylarında çok karşılaştığımız bir durum. Isınmak amacıyla araçların motorunun yanına giren kediler çok fazla oluyor. Ancak bu sefer kedinin bizimle yolculuk yaptığını düşünüyoruz. Çünkü yeni girecek kadar süre geçirmedik. Muhtemelen daha önce girmişti biz de hastayla hareket edince inmeye fırsat bulamadı” şeklinde konuştu.

Kedi, diğer şoförlerin yardımıyla girdiği kaputtan çıkarıldı.

