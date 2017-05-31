Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün gece Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde ormanlık bir alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Hasan Sarıgül her gün spor yapmak için gittiği bölgeden geri dönmeyince yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Ailesi Jandarma ekiplerine Hasan Sarıgül’ün kuyumculuk yaptığını, bu yüzden fidye için kaçırılmış olabileceğini ifade etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kuyumcunun izine ulaşabilmek için arama tarama faaliyetlerine başladı.

Yaklaşık 2 saatlik bir arama sonrası evinden 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Hasan Sarıgül’ün cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonra kalp krizi geçirdiği düşünülen Sarıgül, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.