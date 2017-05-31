Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ailesiyle birlikte Ramazan ayında yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcağın altında çalışmak zorunda kalan tarım işçileri kendi yöntemleriyle klima yaptı. Savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye gelen Habeş ailesi, Viranşehir ilçesine bağlı Yollarbaşı Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışmaya başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yaklaşık 40 derece sıcakta pamuk tarlasında çalışmak zorunda kalan 6 kişilik ailenin imdadına kendisi de tarım işçisi olan Orhan Zencirci yetişti. Orhan Zencirci, sıcağın altında çalışan aile için elektrikli süpürge ve fıçıdan klima yaptı. Sabah saatlerinde tarlaya gidip çalışan Habeş ailesi, havalar ısınmaya başladığında aynı tarlada bulunan derme çatma kulübelerine gelerek ev yapımı klimalarının başında dinleniyor.



Pervane, su ve buz

Oruç tutup sıcağın altında çalışan aileyi görünce böyle bir şey yapmayı düşündüğünü belirten Orhan Zencirci, "Suriyeli kardeşlerimiz burada 40-45 derece sıcağın altında pamuk çapası yapıyor. Tabiki Ramazan ayındayız, oruç ayındayız. Arkadaşlar için böyle yerli bir klima yaptım. Oruç tutup tarlada çalışırken yoruluyorlar ve daha sonra gelip burada dinleniyorlar. Bu durumda klima alma imkanları da yoktu. Onların durumunu görünce bu şekilde bir şey yaptım. İçine soğuk su ya da buz koyduklarında dışarıya pervane soğuk bir hava veriyor. Kardeşlerimiz bu şekilde serinleyebiliyorlar” dedi.



Biri 12’lik, diğeri ise 24’lük

Küçüğünün üzerine 12’lik yerli klima, büyüğünün üzerine ise 24’lik yerli klima yazdığı serinleticiler hakkında bilgi veren Orhan Zencirci, “Gördüğünüz gibi içinde soğuk su var. İçine buz da atıldığında havayı daha da serinletiyor.Tamamen yerlidir. Biri 12’liktir, büyüğü ise 24’lüktür. Aklıma geldi yaptım ve başardım. Soğuk havayı çok güzel üflüyor. Tam bir klima görevi görüyor” şeklinde konuştu. Zencirci, kilmanın içerisine kış aylarında su ısıtıcısı takıldığı takdirde evin içerisini ısıtacağını dile getirdi.



"Klima almaya gücümüz yoktu"

Viranşehir Yollarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 40-45 derece sıcakta oruç tutup pamuk çapası yaptıklarını söyleyen Kamiral Habeş, "Geçimimizi sağlamak için kürekçi olarak pamuk yetiştirmeye başladık. Ramazan ayı dolaysıyla 45 derece sıcakta oruç tutuyoruz. Hava sıcak ama Suriye'de yaşayanların durumunu düşününce bizler halimize şükrediyoruz. Bizim klima almaya gücümüz yok. Bizim için klima yaptılar. Evin içerisini serinletiyor. Ayrıca bize sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.