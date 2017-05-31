Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceyhan Kapalı Cezaevi'nde hırsızlık ve gasp suçundan mahkum olan Metin Doğrul (19) ve İbrahim Alpaslan (23), cezaevi idaresine işledikleri cinayeti itiraf edeceklerini söyledi. İki mahkum, cezaevine girmeden önce Niğde'de tartıştıkları tanımadığı bir kişiyi öldürüp, cesedini toprağa gömdüklerini iddia etti. Vicdan azabı çektiklerini ileri süren 2 mahkum, yer göstermeleri için Niğde'ye getirildi. Mahkumların gösterdiği Aşağıkayabaşı Mahallesi Vali Çeşmesi mevkiindeki boş arazide Cumhuriyet Savcısı eşliğinde kepçe ile arama yapıldı. 2 saate yakın çalışma yapan ekipler, cesede rastlamadı. Niğde'de herhangi bir kayıp kişinin bulunmaması üzerine aramaya son verildi. Hava değişimi veya Niğde Kapalı Cezaevi'ne nakil için böyle bir yalan söylemiş olabileceği üzerinde durulan 2 mahkum tekrar Adana'ya götürülüp haklarında soruşturma başlatıldı.