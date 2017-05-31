Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 ay önce annesi tarafından komşusuna emanet edilen Miray Uzun, oyun oynarken ocaktaki tencerede kaynayan kuru fasulyenin üstüne dökülmesi üzerine 1 ay yoğun bakımda kalmış, günler süren hayat mücadelesini kazanmıştı. Fakat yüzü dışında başı komple yanan ve vücudunda da tahrip oluşan minik Miray’ın ameliyat olabilmesi için 155 bin TL para gerekiyordu. Aile, parayı karşılayacak ekonomik gücü olmaması nedeniyle hayırseverlerden kızın ameliyatı için gereken paranın bulunması için yardım çağrısında bulundu.





'VALİLİKTEN ALINAN RESMİ İZİNLE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI'

Minik Miray Uzun'un sesini İHA yaptığı haberle duyurmuştu. Haberin hemen ardından yurt içi ve yurt dışından bir çok hayırsever Miray'ın ailesi ile yardım etmek için irtibata geçti. Miray'ın annesi Gülşah Uzun, kızı için bir çok hayırseverin aradığını belirtti. Yardım etmek isteyenlere teşekkür eden anne Gülşah Uzun, Valilikten alınan resmi izinle yardım kampanyasının başlatıldığını ifade etti. Gülşah Uzun, isteyenlerin Ziraat Bankası Türk Lirası: TR490001001994809759055003, Yurt Dışı Euro: TR760001001994809759055002 (SWIF KODU: TCZBTR2A) hesaplarına para yatırabileceğini de kaydetti.



Destek olanlara teşekkür eden Baba Adem Uzun ise henüz gereken paranın tamamının henüz toplanmadığını belirtti.