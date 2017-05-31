Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki Suriye'nin Kobani kentinden Türkiye’ye geçmeye çalışan bir terörist yakalandı. Sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alınan E.D. isimli şahıs jandarma karakoluna götürüldü.
Sınırı geçmeye çalışan bir terörist yakalandı
31.05.2017 - 19:08 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da sınırı geçen PKK/PYD üyesi bir terörist jandarma tarafından yakalandı.
Etiketler : Şanlıurfa,
478155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478155.aspx
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