Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Aslankan yönetimindeki 59 KD 931 plakalı TIR, Tarsus mevkiinde bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrilince sürücü araçtan dışarı fırladı. Ağır yaralanan Hasan Aslankanın sol bacağı koptu.Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü kopan bacağı ile yanyana buldu. Hayatta olan ve şokta olduğu gözlenen sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında konuşmaya çalıştı. Acılar içersinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Hasan Aslankan, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle uzun süre D-400 karayolunun bir bölümü trafiğe kapanırken, itfaiye ekiplerinin yolu temizlemesiyle trafik akışı yeniden sağlandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kopan bacağıyla birlikte Adana'ya sevk edilen 34 yaşındaki Hasan Ali Aslankan, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından ağır yaralı olarak Tarsus'taki bir hastaneye kaldırılan Hasan Ali Aslankan; bacak kopması, kafasında kırık, akciğeri ve gözündeki ağır hasar ile fazla kan kaybı olduğu için Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kopan bacağıyla birlikte bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Hasan Ali Aslankan'ı içinde beyin ve göğüs cerrahı ile ortopedi uzmanının da bulunduğu doktorlar, hemen ameliyata aldı. Kopan bacağı tıbben uygun olmadığı için dikilemeyen ve kan verilen hasta, 'çoklu travma' nedeniyle daha ileri tedavi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Aslankan, burada doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.