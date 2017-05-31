Dalaman ilçesi Kavacık Mahallesi'nde Günay Çakır (48) idaresindeki 48 D 4052 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak tarlaya savruldu.
Kazada, motosiklet sürücüsü Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çakır'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
31.05.2017 - 21:42 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da motosikletin direğe çarpması sonucu sürücü öldü.
Dalaman ilçesi Kavacık Mahallesi'nde Günay Çakır (48) idaresindeki 48 D 4052 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak tarlaya savruldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Muğla,
478183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478183.aspx
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