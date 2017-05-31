Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün akşam saatlerinde Muğla-Fethiye Karayolu Sancıbeli Mevkii'nde meydana geldi. Köyceğiz'den Ortaca yönüne giden, hayvan ticareti yapan Mehmet Acar yönetimindeki 48 AU 658 plakalı kamyonet, sağ ön tekerleğinin fırlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araca otostop çekerek binen 20 yaşındaki Nurullah Barın ile kardeşi 19 yaşındaki Yusuf Barın yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Köyceğiz'e büyükbaş hayvan götürdüğünü söyleyen Mehmet Acar, "Dönüşte aracın tekerleği koptu. Ne olduğun anlayamadım. Araç bir anda takla attı" dedi.