Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa otoban batı gişeleri arasında meydana geldi. Mehmet Ç. yönetimindeki 34 KH 3184 plakalı otomobil, 60 HP 324 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ön koltukta oturan annesi Perihan Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Perihan Ç.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.