Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan’ın bereketini ve manevi atmosferini solumak için bir araya gelen onlarca Arnavutköylü ise, restoran havasında gerçekleştiren iftar sofralarında yerlerini alıyor.

Taşoluk TOKİ Evleri ve Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar sofralarında komşularıyla aynı masalara oturan mahalle sakinleri, Ramazan’ın bereketini doyasıya yaşadı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın da aralarında olmasından memnuniyet duyan Arnavutköylüler, kendileri için hazırlanan özel menülerle oruçlarını açtı.

7 beldenin bir araya gelmesiyle ilçe ilan edilen Arnavutköy, vatandaşlarını, 30 gün boyunca her mahallede ayrı ayrı kurulacak zengin menülü iftar sofralarına davet ediyor.