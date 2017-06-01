Motosikleti bir aracın sıkıştırması sonucu meydana gelen kaza sonucu otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza Boğaziçi Köprüsü yönünde meydana geldi.
İstanbul Haliç'te kaza! Trafik felç oldu
01.06.2017 - 09:48 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haliç Köprüsü üzerinde bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.
Etiketler : istanbul,haliç,trafik kazası,
478290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478290.aspx
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