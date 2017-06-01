Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de yaşayan din görevlisi Çalışkan (36), 8 Nisan'da Kayseri'de Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na katıldı. Heyecanla sınav sonucunu bekleyen Çalışkan'a ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Şenocak imzalı sınava taşlı yüzükle katıldığı gerekçesiyle sınavının iptal edildiğini belirten belge ulaştı. Belgede Çalışkan'ın yüzüğünün salon kamerası kayıtlarından tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Sınav sonucu beklerken iptal kararını görünce şaşkınlık yaşayan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınava girerken bize 'bozuk paraları, telefonları yanınıza almayın' diye uyarı yaptılar fakat yüzükle ilgili bir uyarı yapılmadı. Sınav sonucunu beklerken taşlı yüzük taktığım için sınavımın geçersiz sayıldığına dair belge geldi. Çok şaşırdım. İlgili birimlere itiraz edeceğiz." dedi.

Yüzüğe kopya amaçlı kamera yerleştirilebileceği düşüncesiyle sınavının geçersiz sayıldığını tahmin ettiğini aktaran Çalışkan, gelişen teknoloji sayesinde gömlek düğmesi veya gözlük gibi aksesuarlarda da aynı riskin olduğunu belirtti.

Çalışkan, şunları kaydetti:

"Farklı bir camide görev alma veya Umre, hac görevi talebinde bu sınavın puanı gözetilir. Sınav kitapçığında yüzük ile ilgili uyarı yazıyormuş ama kitapçık oldukça geniş. Ben hiçbir adayın kitapçığı alıp da tamamını okuduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki salona girişte böyle bir uyarı yapılmadı. Yüzük içine kamera yerleştirilirse gömlek düğmesi veya gözlüğe de yerleştirilebilir. Bu benim için hayati derecede önemli bir sınav değildi ama aylarca üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerimiz var, onlar için büyük mağduriyetlere neden olabilir.