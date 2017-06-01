Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir il merkezinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan Polis Evi'nin balkonuna bir kuş konduğunu gören polis memurları internetten yaptıkları araştırmayla bunun Ebabil kuşu olduğunu anladı. Bir süre kuşun kendiliğinden uçmasını bekleyen polis memurları uçamadığını görünce onu yakalayıp Nevşehir Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen bir ekip kuşu teslim alarak müdürlük bünyesinde görevli bir veteriner tarafından kontrol edilmesini sağladı.

DOĞAYA SALIVERİLDİ

Yapılan kontrolde ebabil kuşunun herhangi bir yarasının bulunmadığı, ancak konduğu balkonun dar ve kuşun kanadının oldukça geniş olması nedeniyle uçamadığı belirlendi. Kuş, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden doğaya salıverildi.

